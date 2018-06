«الكهرباء» تُعلن دخول محطة الكفرة الغازية إلى الخدمة

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الأولى بمحطة الكفرة الغازية إلى الخدمة.

وقال مدير إدارة الصيانة المركزية المهندس طارق فتحي إبراهيم، لدائرة الإعلام، إن فريقاً من فنيي ومهندسي الصيانة أنهى اليوم الإثنين صيانة الوحدة الأولى وإعادة تشغيلها لتدخل إلى الخدمة بحمولة 25 ميغاوات.

يذكر أن محطة الكفرة تتكون من 3 وحدات غازية، غير أن الوحدة الثالثة متوقفة نهائيًا عن الخدمة، بينما جاري العمل على إجراء أعمال الصيانة للوحدة الثانية للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية حسب ما أفاد به مدير إدارة الصيانة المركزية.

