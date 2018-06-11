البرلمان المصري: ليبيا شهدت تطورات ايجابية في ثلاث مسارات

أكدت لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري أن ليبيا شهدت في الفترة الأخيرة بعض التطورات الإيجابية التي قد تساهم في حلحلة الأزمة وصولًا للحل السياسي رغم التعقيدات التي تحيط بالأزمة الليبية على مدار سنوات ما بين خلافات سياسية على السلطة وإرهاب متفشى فى ربوع الدولة إلى ميليشيات مسلحة فى بعض المناطق.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن تلك التطورات تمثلت في ثلاثة مستجدات رئيسية أولها المؤتمر الدولي بباريس الذي عقد بناء على مبادرة فرنسية وثانيها معركة درنة التي يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية وثالثها البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا والذي أكد على تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي والاستعداد الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية في البلاد.

وأكدت اللجنة على ضرورة تقديم كل دعم ممكن لجهود التسوية السلمية فى ليبيا، مشددة على أهمية أن يكون المسار الوحيد للحل السياسي هو ذلك الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يقوم على المبادئ التي طرحها الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 وأن يكون كل جهد دولي أو إقليمي داعما للمسار الأمم للحل فى ليبيا وليس موازيا له أو بديلا عنه.

وشددت اللجنة على دعمها لأي جهد يرمى إلى حلحلة الأزمة في ليبيا ويساهم في التوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد واستعادة مؤسسات الدولة الليبية، موضحة أن استعادة الاستقرار فى ليبيا هو أمر وثيق الصلة بصلب الأمن القومي المصري.

ووجهت اللجنة التحية لانتصارات الجيش الليبي فى معركة تحرير مدينة درنة وتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية مطالبة جميع أطراف النزاع في درنة الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وكفالة دخول المساعدات الإنسانية.

وأشادت اللجنة بالجهود المصرية على مدار ست جولات لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، معربة عن أملها في أن تدرك كافة الإطراف الليبية خطورة التحديات الجسام التي تهدد أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا.

ورحبت اللجنة، بلقاء القادة الليبيين بحضور المجتمع الدولي في باريس نهاية مايو الماضي، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أن يتمّ التحضير لها جيدًا لتجنّب المزيد من عدم الاستقرار داعية كافة أطراف العملية السياسية الليبية لسرعة إتمام المصالحة الداخلية من خلال الالتزام بخطة عمل بعثة الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية