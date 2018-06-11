من هم أسرى النظام السابق الذين سيفرج عنهم؟

أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائم العام بطرابلس الصديق الصور عن اعتزام النيابة العامة الإفراج عن الأستاذ أبوزيد عمر دورة وآخرين من أسرى النظام الجماهيري.

وأوضح الصور في تصريح لشبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الأحد، أن الافراج سيكون مؤقت لدواعي صحية، مشيراً إلى أن قرار الإفراج أصدرته وزارة العدل في حكومة الوفاق ويقضي بالإفراج الصحي المؤقت.

وكشف أن من بين الاسرى المفرج عنهم العقيد طيار جبريل الكاديكي، جمال الشاهد، محسن اللموشي، العقيد في الاستخبارات العسكرية عبدالحميد اوحيدا عمار، وآخرون من الاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية