الصين تقدم مستلزمات طبية بقيمة 6 مليون دولار الى وزارة الصحة

تعهد وزير الصحة المفوض “عمر بشير الطاهر” عقب توقيعه على محضر استلام شحنة من المستلزمات الطبية بقيمة 6 مليون دولار من دولة الصين اليوم الاثنين عن التزام وزارة الصحة بتوزيع المستلزمات الطبية و المساعدات المقدّمة من دولة الصين على المستشفيات الليبية التي تشهد إقبال كبير من المترددين؛ وأيضاً المستشفيات الواقعة بالمدن التي عانت بسبب الاشتباكات”

مؤكداً على أن الصناعات الطبية الصينية تضاهي مثيلاتها الأوروبية من حيث الجودة؛ وتتميز في الوقت ذاته بانخقاض أسعارها مقارنة بالصناعات ذات المنشأ العالمي

من جانبه كشف القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى ليبيا السيد “وانغ تشيمين” عن تعاون “كبير في الأفق” سيتبادله البلدان .

مؤكداً على دعم بلاده “لخطة الاستقرار في ليبيا وان هذه الخطة ستكون دافعاً لعودة الشركات الصينية إلى ليبيا و ستطور العلاقات بين البلدين كثيراً وخصوصاً في الجانب الصحي حسب تصريحه الصحفي اليوم

وقال مضيفاً: “الصين تقدم سنوياً دعمها لليبيا من خلال تنفيذ برامج تدريبية في الجانب الصحي وبعد تحقيق الاستقرار سنقدم دعمنا من خلال خبراء متخصصين في علاج العديد من الأمراض ومن خلال المنتجات الطبية أيضاً لأننا نلتزم بجودة المنتجات الطبية المصدرة للخارج”.

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