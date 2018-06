«بنغازي» تُعلن عدم مشروعية صيانة «الفندق البلدي»

المتوسط:

أصدرت بلدية بنغازي، بيانًا، حول الفندق البلدي، جاء نصه،: «بالإشارة الي الإعلانات الصادرة بشأن عدم صلاحية الفندق البلدي سابقًا لممارسة نشاط بيع الخضروات والفواكه بالجملة لافتقاده إلى الاشتراطات الصحية والبيئية ووقوعه ضمن مشروع وسط المدينة الحضري الذي سيغير ملامح المدينة والوجه الحضاري لها حسب المخطط إلى الأفضل».

وتابع البيان،: «قد اتضح قيام بعض الأفراد من ذي صفة بتنفيذ بعض الأعمال داخل الفندق من صيانة وغيرها من الإنشاءات المخالفة».

وأوضح البيان،: «بلدية بنغازي تعلن أن هذه الأعمال غير مشروعة، وأن من يقوم بها لا يرتبط بالدولة بأي علاقة تعاقدية.. ومع التأكيد على أن وضع هذا السوق قد تم الفصل فيه ولم يعد صالحًا لممارسة نشاط بيع الخضروات والفواكه.. والبلدية تعمل الآن على صيانته وفق التشريعات المنظمة لذلك، التي تتلائم مع القيمة التاريخية للاستفادة منه في مجال آخر غير المواد الغذائية وفقا لإجراءات سيتم الإعلان عنها في وقتها بعد إتمام صيانته من قبل الجهات المختصة».

وأشار البيان،: «لهذا وجب التنبيه بعدم الدخول في أي مشاريع أو ترتيب أية التزامات مادية أو قانونية مع أي جهة كانت لكونها باطلة بطلانا مطلقا ولا تنتج أثر لمخالفتها للقانون.. وتهيب البلدية بالجهات الضبطية من أمن وشرطة مرور وحرس بلدي بالقيام بدورهم المطلوب منهم في هذه المنطقة».

