وزير «تعليم الوفاق» يناقش الترتيبات الخاصة بامتحانات الثانوية

عقدت اللجنة الوزارية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية، برئاسة وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، وعضوية وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور، ووزير الحكم المحلي بداد قنصو، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع رؤساء الجامعات العامة لمناقشة الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة جامعة طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات وعدد من مديري الإدارات المختصة بوزارة التعليم والجهات التابعة لها، إلى التباحث حول عدة موضوعات تتعلق بشق التعليم العالي والتي كان في مقدمتها تفعيل اللجنة العليا للإيفاد.

وناقش الاجتماع أيضً، اعتماد قرار رقم (63) لسنة 2018 بشأن إصدار شروط قرارات الايفاد للدراسة العليا بالخارج وإيفاد أعضاء هيئة التدريس والمتحصلين على درجة الماجستير من المؤسسات الأكاديمية بالداخل وتحديد موعد لإحالة القوائم الخاصة بأسماء الطلبة الأوائل وأعضاء هيئة التدريس المتحصلين على درجة الماجستير بالداخل، والإجازة العلمية لأعضاء هيئة التدريس وأخيرًا حصر الطلبة المتعثرين في الدراسة.

