الحكومة الإيطالية الجديدة تبدأ فى تنفيذ سياستها تجاه المهاجرين من ليبيا وأسبانيا بموقف محرج

‏ليبيا – وافقت الحكومة الاسبانية اليوم الاثنين ، على استقبال سفينة تقل مهاجرين غير شرعيين أبحروا من ليبيا بعد تعثر رحلتهم نحو إيطاليا ورفض الاخيرة استقبالهم ضمن سياسات حكومتها الجديدة نحو المهاجرين .

وفى مقال لصحيفة ” إلبايس الاسبانية ” ترجمته وتابعته صحيفة المرصد ، فقد أعلن رئيس الحكومة الإسباني “ بيدرو سانشيز “ مساء الاثنين أن بلاده قررت استقبال سفينة إكواريوس التي تنقل 629 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة الشواطئ الليبية .

وجائت الموافقة الاسبانية على استقبال السفينة وهي تابعة لمنظمة إنقاذ خاصة ، بعد أن رفضت ⁧‫كل من إيطاليا‬⁩ ومالطا‬⁩ استقبالها بما تحمل من مهاجرين .

وكان وزير الداخلية الايطالي الجديد ، ماتيو سالفيني ، قد رفض بالفعل استقبال القارب في إيطاليا مترجماً موقفاً حزبه ” حزب رابطة الشمال ” تجاه المهاجرين غير الشرعيين .

وقال المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود من على متن السفينة في حوالي الساعة 3 من بعد الظهر يوم الاثنين انهم ينتظرون مع القبطان موافقة السلطات الإيطالية للابحار نحو اسبانيا حيث يتعين على مركز التنسيق البحري في روما إبلاغ ميناء الوصول بتحرك القارب له .

وكان رئيس بلدية برشلونة ، آدا كولاو ، وعمدة مدينة فالنسيا ، جوان ريبو ، قد عرضا في وقت سابق استقبال 629 مهاجرا موجودين حاليا على متن السفينة أكواريوس بعد أن تم إنقاذهم من البحر المتوسط ​​من قبل منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أخرى .

وقال عميد فالنسيا : “قبل كل شيء ، علينا إنقاذ الأرواح البشرية لانه من غير إنساني تمامًا أن يترك القارب ضالاً في هذا الموقف”.

وأضاف بأن بلدية فالنسيا ستقوم ببذل جميع مابوسعها حتى تكون نقطة لإرساء السفينة إذا لم تكن هناك خيارات أخرى “.

المصدر : صحيفة إلبايس الاسبانية

الترجمة : خاص – المرصد

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