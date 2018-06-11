بيروني يؤكد للسراج رغبة إيطاليا باستئناف برامج التعاون مع حكومة الوفاق

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد مع السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السراج هنأ بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بيروني بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة،مؤكداً أن العلاقات الليبية الإيطالية علاقات استراتيجية وإن التعاون المشترك سيتواصل ويتطور بين البلدين، مبدياً ترحيبه بلقاء وزير الداخلية الإيطالي الجديد في طرابلس قبل نهاية هذا الشهر.

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي على أن الحكومة الايطالية الجديدة راغبة في استئناف برامج التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

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