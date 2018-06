المتوسط:

أفادَ المكتب الإعلامي بني وليد، بأنّه تجري الاستعدادات حاليًا لانطلاق البث الأرضي لقناة «بني وليد» الأرضية، التي ستبث من داخل المدينة دعمًا للشباب.

وسيتم من خلالها بث «كأس العالم» مجاني لكل مناطق المدينة، في الوقت الذي قال فيه أمبارك النقراط رئيس المجلس المحلي بني وليد إن تمويل هذه القناة الأرضية من المجلس المحلي بني وليد، مؤكدًا أيضا أن البث واستقباله سيكون مجاني.

The post «بني وليد»: قريبًا.. انطلاق البث الأرضي لقناة المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية