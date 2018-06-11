المسماري : الجماعات الارهابية داخل درنة في حكم المنتهية

ليبيا – قال المتحدة الرسمي باسم القوات المسلحة العميد احمد المسماري اليوم الاثنين إن قوات الجيش تسيطر على أجزاء كبيرة في مدينة درنة بعد تقدم حققته وحدات الجيش يوم أمس الاحد.

المسماري أكد في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أنه لا يزال جزء بسيط جداً من مدينة درنة به عمليات تطهير ولم يبق إلا هذا الجزء الذي لا يكاد يذكر.

وأشار المسماري إلى أن هناك مجموعة إرهابية واحدة متبقية وهي في حكم المنتهية ، مؤكداً على أن تحرير درنة أصبح مسألة وقت فقط وسيتم الإعلان رسمياً عن تحرير كامل مدينة درنة في وقت لاحق.

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