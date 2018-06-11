الحكومة الإيطالية الجديدة ترغب في استئناف التعاون مع ليبيا

طرابلس-العنوان

أكد السفير الإيطالي لدي ليبيا السيد جوزيبي بيروني رغبة الحكومة الايطالية الجديدة في استئناف برامج التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وجاء هذا التأكيد خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع السفير الإيطالي، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه هنأ السراج بيروني بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، مؤكداً أن العلاقات الليبية الإيطالية علاقات استراتيجية، وإن التعاون المشترك سيتواصل ويتطور بين البلدين.

وأبدى السراج ترحيبه بلقاء وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني في طرابلس قبل نهاية هذا الشهر.

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