الليبية لحقوق الإنسان تطالب بملاحقة شبكات التهريب

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص على خلفية تورطهم في عمليات الاتجار وتهريب البشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، والذي يشمل ، تجميد أصول المذكورين، وحظر سفرهم وملاحقتهم القانونية .

وطالبت اللجنة “لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي” إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية والجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد، بما في ذلك المتورطين في التحريض علي العنف والكراهية والاقتتال والتطرف و كذلك المتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة ومنتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالإضافة إلي المتورطين في استهداف المدنيين في ليبيا أثناء النزاعات وأعمال المسلحة والعنف .

وطالبت اللجنة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع مجلس الأمن الدولي، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار مجلس الأمن، وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والوقود، في كل مناطق ليبيا.

كما طالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنهاء شرعية تبعية الجماعات والتشكيلات المسلحة المتورطة في جرائم تهريب وتجارة البشر وعصابات تهريب الوقود وتقديم المتورطين للعدالة ومحاسبتهم”.

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