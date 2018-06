«السراج» يرأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار

المتوسط:

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الإثنين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والدكتور الطاهر الجهيمي وزير التخطيط، وأسامة حماد وزير المالية، والدكتور ناصر الدرسي وزير الاقتصاد، سعيد الحضيري ومحمد هويدي.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، تقريراً عن نشاط المؤسسة لعام 2017م، وتقرير لجنة المتابعة عن أداء مجلس الادارة.

وناقش الاجتماع عدد من المذكرات الفنية، واتخذ مجلس الأمناء جملة من القرارات التي تستهدف تحسين الأداء العام للمؤسسة.

