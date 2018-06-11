الرائد_صحة ينصح أخصائي التغذية برياضة المشي قبل الإفطار في رمضان؛ لأن جسد الإ…

#الرائد_صحة

ينصح أخصائي التغذية برياضة المشي قبل الإفطار في رمضان؛ لأن جسد الإنسان أثناء الصيام يعاني نقصا كبيرا في السكر، المحرك للطاقة في الجسم، وبالتالي فإن المشي يتطلب طاقة خاصة، وهو ما سيأخذه من الدهون الزائدة في الجسم، ولكن لا يستطيع الكثير من الناس المشي قبل الإفطار وبذل جهود أكبر من طاقتهم.

أما المشي بعد الإفطار غيساعد على الهضم ويزيل أي مشاكل للجهاز الهضمي التي تصيب الإنسان في رمضان، وتكسب الجسد الرشاقة وتحرق الدهون، كما يمنع المشي بعد الإفطار الشخص عن البقاء في منزله وتناول من المزيد من الطعام، واكتساب سعرات حرارية إضافية.

#ليبيا