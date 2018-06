هروب “كامل عزوز” أحد القادة الداعمين للإرهاب إلى مصراتة

المتوسط:

هروب أحد القادة والمحرضين والداعمين للجماعات الإرهابية ( كامل عزوز ) منذ الأيام الأولى في شهر رمضان إلى طرابلس ومنها إلى مدينة مصراته.

سافر أو هرب إلى طرابلس برفقة زوجته بعد أن قام بتصفيه كل أعماله وبيع أملاكه من مستودع أو موزع غاز الطهي وأغنامه التي يمتلكها في منطقة ” سيدي عون ” شرقي المدينة ،وبالإضافه قام ببيع بلدوزر ” كاشيك”.

من هو ” كامل عزوز ” ؟

– يدعي ” عبدالقادر عبدالسلام عزوز ” الشهيربـ كامل عزوز من مواليد 1966 من سكان منطقة ” المغار ” بالقرب من جزيرة دوران عزوز بوسط المدينة ،حامل ليسانس لغه إنجليزية.

– سجن خلال العام 1994 بسبب توجهاته المتطرفة في سجن أبوسليم وإفرج عنه خلال العام 2008 وتقاضي تعويض مالي مقابل فتره سجنه من قبل السلطات الليبية آنذاك.

– شارك في أحداث ثورة فبراير 2011 وأصبح من ضمن ” كتيبه شهداء بوسليم ” وتولي فيها منصب رئيسا لمجلس الشوري بكتيبة بوسليم ومفتيا أيضاً رفقة المدعو ” مجدي الحوات ” المكني قسورة ،وترأس أيضا المجلس العسكري درنة الذي شكل في مدينه درنه خلفا للمدعو ” عبدالحكيم الحصادي”.

– عرف عن “كامل عزوز” إصدار الفتاوي الدموية واستحلاء دماء رجال الأمن وسلك القضاء وبث التهديدات والوعيد لهم وخلال العام 2012 وعبر إذاعة درنة “المسموعة أعلانها علانية” أن الذي لا يعلن توبته يقتل.

وكانت له العديد من المداخلات التلفزيونية خلال العام 2013 و 2014 ومنها قناتي العاصمة و ليبيا الأحرار، والتي بارك فيها الرايات السوداء وأثنى على تنظيم القاعدة وشيوخها ،وهذا مثبت.

– في 7 أبريل 2014 كانت له مداخلة هاتفية عبر قناة ” ليبيا الأحرار ” والتي أعلن وأفصح فيها عن أمور خطيره ومنها (أنهم قتلوا القضاة في درنة لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله واعترف بقتل ضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية لأنهم من أتباع القذافي ،وتحدث عن الحكومة ونعتهم بأنهم كلهم لا يطبقون شرع الله والمؤتمر الوطني ومن فيه أغلبهم لا يطبقون شرع الله وأن جميع القضاة في ليبيا لا يحكمون بغير حكم الله.

وطلب بجلب قضاة يحكمون بحكم الله من دول الجوار ومن المغرب وتونس ومن بلدان إسلامية أخرى ،لايمكن الإحتكام إلى قضاة ليبيا لأنهم من أتباع المقبور ولا يطبقون شرع الله .. وأن جميع عناصر الجيش والشرطة وأجهزة الأمن هم من أتباع المقبور ويجب التخلص منهم وإنشاء جيشاً إسلاميّاً يختلف عن هؤلاء ( غير مسلمين).

وأضاف في مداخلته أيضاً ( بالترحم في أكثر من مرة على ” أسامة بن لادن ” وابتهل إلى الله في أكثر من مره بأن ينصر تنظيم القاعدة وكل من يعمل تحت إمرة ” أيمن الظواهري ” وأن تنظيم القاعدة ينتشر في كل مكان في كل شمال أفريقيا وفي وسط أفريقيا وفي أوروبا وفي أسيا ،وأن تنظيم القاعدة هو الذي سوف ينتصر).

– في أبريل 2015 قبل اندلاع الحرب بين تنظيم الدولة وبين مجلس الشورى ،أعلن ” كامل عزوز ” توبته وبراءته من مجلس الشورى ومبايعته لداعش ،وأعلن ذلك على المنبر في مسجد ” السيده خديجه ” الكائن في الميناء البحري بالمدينة ،وقال في تلك الخطبه تحديداً وواصفاً عناصر داعش بأنهم ( يا اصاحب الوجوه النيره ) وبعدها خسر مكانته عند مجلس الشورى المنحل.

– أيضاً علقت توبته في مقر ” المحكمه الإسلامية ” في مبنى الشعبيه سابقاً وكانت بخط يده والسبب في ذلك شقيقه الاصغر ” جعفر عزوز ” أحد قيادات تنظيم الدوله الذي اقنعهم بوجوب البيعه ،والذي قتل في 19 يناير 2017 جنوب سرت ،وشقيقه الآخر ” حامد عزوز ” تم تصفيتة من قبل عناصر مجلس شورى درنه المنحل في 21 فبراير 2016.

– خلال الأيام الماضية انتشرت شائعات عن إصابه “كامل عزوز” بلغم أرضي واتضح أن ذلك ما كان إلا للتغطية عن هروبه.

