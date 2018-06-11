خطوات عملية تجاه مباني سرت المدمرة

أكد عميد بلدية سرت مختار فرج، أهمية الانتهاء من إعداد كشوفات المنازل المتضررة جزئياً وكلياً بالبلدية، وإحالتها بعد العيد إلى وزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق لاتخاذ الإجراءات العملية.

جاء ذلك خلال اجتماع عميد البلدية، مع مسؤول مكتب الاسكان والمرافق بالبلدية الصديق بن اسماعيل، ومدير مشروعات المرافق سرت رئيس لجنة حصر الإضرار بالمساكن المتضررة.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت، لـ”وال طرابلس”، إن الاجتماع تناول الاجتماع آلية تفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018، بشأن حصر المنازل المتضررة جزئيا وكليا بالبلدية.

وشدد عميد بلدية سرت على ضرروة التنسيق فيما قام به مكتب الإسكان والمرافق سرت والاجتماع مع المكاتب الهندسية للبدء الفعلي في العمل عقب إجازة عيد الفطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية