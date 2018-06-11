أمن شحات .. خطوات أمنية مشددة لتأمين المدينة

وضعت مديرية أمن شحات خطة لتأمين ما تبقي من أيام شهر رمضان وطيلة أيام عيد الفطر المبارك حيث تشمل الخطة تأمين الأهداف الحيوية داخل نطاق البلدية بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية فرع شحات. هذا وستقوم المديرية بعدة حملات تستهدف الشاليهات والإستراحات المفروشة بالبلدية لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها خوفا من أن يستخدمها الخارجون عن القانون.

كما قال الناطق بأسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم لـبوابة افريقيا الإخبارية إنه سيتم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين واكد بوأكريم أن مدير أمن شحات، شدد على تكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتصدي لأي محاولات لاستهداف المنشآت أو المواطنين أو المساجد. وأضاف بأن الخطة ستستمر طيلة أيام العيد، داعيًا المواطنين كافة إلى الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة والتعاون مع أفراد الأمن لأداء عملهم على أكمل وجه. يذكر إن بلدية شحات تشهد ازدحامًا شديدًا خلال أيام العطلات والأعياد من قبل الزوار إليها في كل عام.

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