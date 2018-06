«سيالة» و نظيره التونسي يشكلان لجنة لاستيراد وتكرير النفط الليبي في تونس

المتوسط :

اجتمع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، اليوم الاثنين بمقر الوزارة في طرابلس ، مع نظيره التونسي خميس الجيهناوي لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على خلفية لقاء الجيهناوي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة لتنشيط التبادل التجاري وإدارة المنافذ الحدودية وكل ما ينشط التعاون المشترك فضلا عن آليات استيراد النفط الليبي وتكريره في تونس.

من جانبه أكد الجيهناوي أن عودة الخطوط الجوية التونسية في ليبيا بات قريبا جدا حيث تباشر فرقة فنية تابعة لمصلحة الطيران المدني التونسي زيارات مكثفة إلى ليبيا منذ مطلع العام الجاري للوقوف على جاهزية المطارات الليبية الفنية والأمنية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا، مشددا على تسديد جزء من ديون المصحات التونسية.

وأشار الجيهناوي أن رغبة تونس لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية وتفعيل الأطر القانونية للمعاملات التجارية التبادلية بين البلدين، لتسهيل التبادل التجاري وإدارة المنافذ الحدودية وكل ما ينشط التعاون المشترك على أن تُبحث التفاصيل خلال اجتماع اللجان المشتركة.

وقال الجهيناوي، في تصريحات عقب اللقاء، إن ليبيا هي الشريك الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي في 2011 وبلادنا ترغب في استرجاع هذا النسق بما يستجيب لما تحتاجه تونس التونسية وبما يستجيب للمصالح الليبية.

جدير بالذكر أن رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية بما فيها التونسية توقفت في اتجاه ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية والتصعيد العسكري في البلاد في العام 2014.

