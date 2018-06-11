الدول السبع الكبرى: استقرار ليبيا أساسي لاستقرار المنطقة

جدد المشاركون في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التأكيد على الالتزام باستقرار ليبيا ووحدتها وديمقراطيتها، مشددة على أن استقرار ليبيا أمر أساسي لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا.

وشددت الدول السبع في البيان الختامي للقمة التي أقيمت بكندا، على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لتوحيد مؤسسات الدولة مؤكدة دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في متابعة عملية سياسية شاملة تقوم على خطة عمله، مشجعة جميع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية على دعم مشاركتهم البناءة على النحو المبين في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في يونيو 2018.

وانطلقت الجمعة، أعمال قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، بنسختها الـ44، في مقاطعة “كيبك” جنوب شرقي كندا. وتضم المجموعة، إلى جانب كندا المستضيفة، كلًّا من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان. ويشارك قادة الدول السبع، إضافة إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، في أعمال القمة التي استمرت ليومين.

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