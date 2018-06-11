ليبيا: فرص كبيرة لمنتجات دول المغرب

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن أمام منتجات دول المغرب العربي فرصا كبيرة في السوق الليبي، نظرا إلى جودتها وسهولة وصولها.

جاء ذلك خلال استقبال السراج، الأحد، في طرابلس، وفدا من الغرف الاقتصادية للمغرب العربي، حيث عبّر رئيس المجلس الرئاسي عن تفاؤله بتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا ودول المغرب العربي خلال الأشهر القادمة.

وأكد السراج، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي، أن دول الاتحاد المغاربي تمتلك مقومات التكامل بين اقتصادياتها وأن المنطقة المغاربية تتيح فرص استثمارية واعدة، كما ان دولها جاذبة للاستثمار.

بدورهم، تحدث أعضاء الوفد عن برامج التعاون الثنائي بين الدول المغاربية وأهمية انعقاد اللجان العليا المشتركة لوضع إطار للتعاون المشترك، وعرضوا عددا من المعوقات وكيفية حلها.

وأعلن اعضاء الوفد عن التحضير لعقد ملتقى رجال أعمال المغرب العربي مطلع العام القادم في طرابلس.

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