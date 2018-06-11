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زاوية المحجوب تطلب العفو لسجناء النظام السابق

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب أهالي زاوية المحجوب في مصراتة بالإفراج عن أنصار النظام السابق، من المساجين الموجودين بسجون مصراتة، “ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الليبيين وأعراضهم” خلال فبراير 2011، والذين أمضوا محكومياتهم ولم يفرج عنهم.

وشارك في البيان أعيان وحكماء المنطقة، إضافة إلى أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين، الذين وجهوا نداءهم إلى كل من بلدية مصراتة ومديرية الأمن والمحاكم المختصة، وإدارة السجون والمحكمة العليا.

ودعا الأهالي جميع مناطق ليبيا إلى القيام بخطوة مماثلة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل، كما رحبوا بالمصالحة التي جرت مع مدينة تاورغاء خلال الأيام الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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