زاوية المحجوب تطلب العفو لسجناء النظام السابق

طالب أهالي زاوية المحجوب في مصراتة بالإفراج عن أنصار النظام السابق، من المساجين الموجودين بسجون مصراتة، “ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الليبيين وأعراضهم” خلال فبراير 2011، والذين أمضوا محكومياتهم ولم يفرج عنهم.

وشارك في البيان أعيان وحكماء المنطقة، إضافة إلى أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين، الذين وجهوا نداءهم إلى كل من بلدية مصراتة ومديرية الأمن والمحاكم المختصة، وإدارة السجون والمحكمة العليا.

ودعا الأهالي جميع مناطق ليبيا إلى القيام بخطوة مماثلة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل، كما رحبوا بالمصالحة التي جرت مع مدينة تاورغاء خلال الأيام الماضية.

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