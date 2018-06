بالفيديو .. الجماعات الإرهابية تفشل في استهداف تجمع للجيش بمحور الميناء

المتوسط:

استهدف انتحاري، اليوم الثلاثاء، تجمع تابع للقوات المسلحة بسيارة مفخخة بالقرب من الحامية بمحور الميناء في درنة، دون وقوع اي أضرار بشريه.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، مقطعا مصورا يظهر آثار التي خلفتها العملية الانتحارية والإشلاء المتفحمة للانتحاري.

الجدير بالذكر أن انتحاري أخر نفذ عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة في تجمع تابع للقوات المسلحة في منطقة شيحا الشرقية ما أدى إلى إصابة جنديين فقط ظهيره أمس الأحد .

