المتوسط – سامر أبو وردة

أكد عميد بلدية درنة، المستشار عبد المنعم الغيثي، أنه تم إصدار قرار بتشكيل غرفة عمليات طوارئ خاصة بالمدينة تضم كلا من، عميد بلدية درنة ووكيل عام وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير إدارة تقييم الأداء برئاسة الوزراء ومدير جهاز الرقابة الإدارية بالمدينة ورئيس مجلس إدارة الأفريقي ودير جمعية الهلال الأحمر، تكون مهمتها، إدارة الأزمة وإصدار القرارات.

وذكر عميد بلدية درنة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه قد اجتمع مع آمر غرفة عمليات عمر المختار، اللواء سالم الرفادي، من أجل التعاون في إيصال المواد الأساسية، الغذائية والدوائية والمياه، إلى داخل المدينة، وأشار إلى أن هناك نوعان من النازحين، نازح داخل المدينة، ونازح خارج المدينة، وأن الجهة المسؤولة عن الذين خرجوا من درنة كنازحين هي وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أنه بإمكانهم، الآن، العودة إلى مناطقهم المحررة، مشدداً على وصول كافة الخدمات إليهم، حال عودتهم

The post عميد بلدية درنة: تشكيل غرفة طوارئ لإدارة المدينة ونتعاون مع “عمر المختار” لإيصال المساعدات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية