“منظمات” تطالب بإجراء انتخابات بلدية بمصراتة بسبب الأزمة السياسية بالمدينة

مصراتة-العنوان

أصدرت منظمة نتضامن من أجل الوطن ومنظمة مستقبل ليبيا وحركة شباب من مصراتة اليوم الاثنين بيانا مشتركا بشأن الدعوة لانتخابات المجلس البلدي مصراتة.

ودعا البيان الذي أطلعت عليه “العنوان” للاحتكام لصندوق الاقتراع، بإجراء الانتخابات البلدية، وفقا للحدود الإدارية في انتخابات عام 2014، والبدء في الإعداد للعملية الانتخابية في أقرب الآجال.

وطالب البيان إلى “اعتبار المجلس البلدي وكل المجالس المشكلة بقرار منه مجالس تسيير أعمال، حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي، لإعادة بنائها في ظل مسار توافقي يعترف به الجميع.”

وأضاف البيان المشترك “ندعوا لوقف كل الممارسات الهادفة لاختطاف الرأي السياسي للمدينة، و اختزاله في أجسام و مجالس وتجمعات سياسية موازية، وندعوا لحلها لتعارضها مع قيم و مبادئ الإعلان الدستوري و العمل الديمقراطي.”

وقال البيان بأنه يطالب بإجراء انتخابات بسبب بدأ الأزمة السياسية بمدينة مصراتة، وما ترتب عنها من انقسامات سياسية واجتماعية، وفوضى أمنية وصلت ذروتها بالعملية الانتحارية لتنظيم داعش في مجمع المحاكم، ومع قرب انتهاء الأجل القانوني للمجلس البلدي مصراتة المنتخب في أغسطس 2014، وحرصا منا على عودة المسار الديمقراطي، وخوفا من الانزلاق في فوضى أشد.

واختتم البيان “إن الموقعون على البيان يؤكدون على ضرورة المضي قدما في دعم مشروع استعادة الوطن و قيام الدولة القوية القادرة، و دعمهم المسار الديمقراطي، بما في ذلك الاستحقاقات الوطنية.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية