قوات البحرية تعلن انقاذ 180 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة

ليبيا – أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية عن تمكن دورية تابعة للقطاع الأوسط بنقطة الخمس لحرس السواحل “الزورق – زوارة”من إنقاذ 180 مهاجر غير شرعي من بينهم 31 إمرأة و 12 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي.

مكتب الإعلام والثقافة البحرية أوضح في بيان له يوم الاحد بأن المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات أفريقية من دول “غانا، ساحل العاج، مالي ،السنغال ،نيجيريا ،غينيا”

وأشار المكتب إلى أن عملية الإنقاذ للقارب تمت على بعد 44 ميل شمال منطقة العلوص “الخمس” وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء سوق الخمس.

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