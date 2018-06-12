برعاية القيادة العامة بنغازي تستضيف مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الالكتروني

تنطلق شهر أغسطس المقبل ببلدية بنغازي، فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الالكتروني برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة .

وقال رئيس مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الالكتروني الدكتور عبد القادر علي أرحيم – في تصريح له لوكالة الأنباء الليبية – إن عدد الدول المشاركة في المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 5 – 7 أغسطس المقبل، برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قرابة 16 دولة .

وأضاف الدكتور عبد القادر علي أرحيم على هامش عقد الاجتماعات والتجهيز لفعاليات العلمية للمؤتمر، أن الدول المشاركة هي : الأردن , مصر , تونس , المغرب , الجزائر , العراق , تركيا , سوريا , ألمانيا , فرنسا , سلطنة عمان , السعودية , اليمن , روسيا , ماليزيا, السودان .

وأشار الدكتور عبد القادر علي أرحيم إلى أنه سيكون ضيفاً حاضراً لفعاليات المؤتمر لأول مرة في ليبيا وهو رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، كما سيشارك في المؤتمر عدد من وزراء ونواب عرب، ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى منظمة “الإسكوا” شرق أسيا التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت .

وأوضح الدكتور عبد القادر علي أرحيم اللجنة التحضيرية التقت بمعالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، الذي أكد على أهمية التفاعل مع المؤتمر ودعمه ورعايته، ومشاركة رجال الأمن والشرطة والمتخصصين من الأكاديميين الأمنيين، إلى جانب مشاركات الوفود العربية والأجنبية، والتفاعل معها للاستفادة من التجارب الأمنية والفنية .

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