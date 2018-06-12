العريبي : تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عيد الفطر

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عيسي العريبي عن اجتماعات مكثفة قال انها عقدت خلال الايام الماضية بين بعض أعضاء من مجلسي النواب والرئاسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة .

وفى حديث لـ صحيفة المرصد الاثنين ، أكد العريبي ان تشكيل وتقديم هذه الحكومة سيتم بعد عيد الفطر علي ان يقدمها المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب لكي يتم منحها الثقة تحت قبته .

وأضاف : ” بعض أعضاء مجلس النواب عن برقة يطالبون من نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني الانخراط في التشكيلة الحكومية الجديدة بعد ان زالت المخاوف المعرقلة للاتفاق السياسي بشأن الجيش وقيادته بعد ان ألغيت المادة الثامنة وعُلقت وزارة الدفاع في التشكيل القادم ” .

وختم العريبي مؤكداً بأن بعض أعضاء مجلس النواب عن” برقة ” يدعون المجلس الرئاسي الى الاجتماع ونبذ الخلافات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام وتعالج الأزمات الاقتصادية والأمنية وتهيئ الاجواء لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تقبل بنتائجها كل الاطراف فى ليبيا .

المرصد – متابعات

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