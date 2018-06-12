" الوفاق" تعلن رفضها لإستحواذ لندن على الاموال الليبية المجمدة في بريطانيا

قال مجلس الوفاق الليبي انه يرفض القرار الصادر عن مجلس العموم البريطاني المتعلق بتصويته المرتقب على الاستفادة من ارصدة ليبية مجمدة في البنوك البريطانية لتعويض ضحايا هجمات الجيش الارلندي الذي تتهم بيطانيا نظام العقيد القذافي بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان صادر عنه فجر الثلثاء اطلعت عليه بوابة افريقيا الاخبارية رفضه القاطع لأي تشريع او اجراء يتخذ في هذا الموضوع .

وقال المجلس ن قرار تجميد الاموال الليبية قرار دولي اتخذ تحت الفاصل السابع ،وأي تجاوز له يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية وانتهاك للسيادة الليبية.

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