(شاهد الصور) ترحيل 10 مهاجرين غير شرعيين إلى بنغلاديش

طرابلس-العنوان

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الإثنين، بترحيل 10 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية البنغالية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح الجهاز بأنه رحل 10 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية البنغالية من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة، على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، من خلال اسنغلال المهربين الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًا باتجاه أوروبا.

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