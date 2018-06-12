درنة …فرار العديد من الوجوه التي عرفت بتحريضها على قوات الجيش

شهدت مدينة درنة فرار العديد من الوجوه التي عرفت بتحريضها ومناصرتها للإرهاب تحت اسم ” الثوار ” وإنكارها تواجد العناصر الأجنبيه .

وأكدت مصادر بوابة افريقيا هروب خطيب وأمام مسجد عمر بن عبدالعزيز المدعو ( و ع ) من مواليد 1963 ومن سكان منطقه ” المغار – السواني ” وكلف في 22 فبراير 2017 بمهام إدارة مكتب مفتي محلي والذي يتبع دار الإفتاء بطرابلس ،وفي 25 مايو 2018 خرج في مظاهره تحت عباءة الإخوان والمقاتلة لإيقاف تقدم القوات المسلحه الليبية .

كما فر مراسل قناه الشروق ( ع غ) مواليد 1995 ومن سكان وسط البلاد والتابع لإخوان المسلمين والمحرض ضد القوات المسلحة ومناصر وموالي للجماعات الإرهابية تحت اسم ” الثوار ” ليهرب هو كذلك ويتخلي عن مبادئه ويفر الي طرابلس .

آخر الفارين كان المدعو ( م م ) مواليد 1971 ومن سكان الجبيله الي مدينه مصراته وآخر مره شوهد فيها خروجه في مظاهرة التي كانت تحت عباءة الإخوان والمقاتلة لوقف تقدم القوات المسلحة الليبية في 25 مايو .2018

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