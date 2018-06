بالأسماء .. «المتوسط» ترصد إرهابيين بالجملة فروا من درنة

المتوسط:

فر عدد من الجماعات الإرهابية خارج مدينة درنة جراء الاشتباكات المسلحة مع قوات الجيش التي تهدف إلى تحرير المدينة من براثن الإرهاب.

وأفاد مصدر مطلع، في تصريح خاص للــ ” المتوسط”، اليوم الثلاثاء، أن الإرهابيين فروا بعد تحريضهم ومناصرتهم للإرهاب تحت اسم ” الثوار ” وإنكارهم تواجد العناصر الأجنبية.

وكشف المصدر أن من بين هؤلاء الإرهابيين، خطيب وأمام مسجد عمر بن عبدالعزيز المدعو (وليد عثمان عفان) من مواليد 1963 ومن سكان منطقه ” المغار – السواني” حيث كلف في 22 فبراير للعام الماضي بمهام إدارة مكتب مفتي محلي والذي يتبع دار الإفتاء بطرابلس ،وفي 25 مايو للعام الجاري خرج الإرهابيين في مظاهره تحت عباءة الإخوان والمقاتلة لإيقاف تقدم القوات المسلحة، وطالب الشباب، في أحد خطبه، بالقتال، تاركا كل ذلك وفر إلى طرابلس.

وأوضح المصدر بأن الإرهابيين الآخرين الذين فروا إلى طرابلس هم مراسل قناه الشروق ” عاصم أشرف غفير ” مواليد 1995 ومن سكان وسط البلاد والتابع لإخوان المسلمين وموالي للجماعات الإرهابية تحت اسم ” الثوار ” ليهرب طرابلس، وكذلك ” مفتاح إبريك مكراز ” مواليد 1971 ومن سكان الجبيلة حيث خرج في مظاهرات من أجل وقف تقدم القوات المسلحة في 25 من مايو الماضي ، والذي فر إلى مدينه مصراته.

