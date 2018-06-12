بلدية شحات تشكل غرفة طوارئ للحرائق والكوارث الطبيعية

قال المكتب الإعلامي لبلدية شحات بأنه قد عقد بمقر ديوان البلدية اجتماعآ ضم كلآ من عميد بلدية شحات “حسين بودرويشة” ومسؤولي الشؤون الصحية وهيئة السلامة الوطنية وشركة المياه والصرف الصحي وجهاز المباحث العامة..

وتم خلال الاجتماع عرض تشكيل “غرفة طوارئ للكوارث الطبيعية” بالبلدية لمواجهة أي خطر قد يحدث خاصة بعد ما شهدته المدينة فى الأيام الماضية من حرائق فى العديد من الأماكن بطريق المنطقة الأثرية..

وقال مدير الشوؤن الصحية بالبلدية بأنه سوف يتم الإستعداد لذلك بتوفير سيارات الاسعاف ومسعفين وجميع الإمكانيات المتاحة فى خدمة الغرفة

من جهة أخرى أكد مدير مكتب خدمات المياة والصرف الصحي على توفير سيارات المياة ومصدر خاص للتعبئة السريعة للمياة فى حالة اندلاع الحرائق..

ومن حيث “الإطار الأمني” فقد قال ممثل جهاز المباحث العامة على متابعة موضوع الحرائق فيما لو كانت مفتعلة فسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك

كما ناقش رئيس جهاز “هيئة السلامة الوطنية” شحات بعض الصعوبات والعراقيل التى تؤثر بشكل سلبى على أداء رجال الإطفاء لمهامهم وكيفية إيجاد حلول لها حتى يمكن مواجهة أي حريق قد يحدث بالمنطقة..

وفي ختام الاجتماع أكد عميد البلدية على إصدار التعليمات العاجلة بوضع سيارات الإطفاء وصيانتها فى ورشة سيتم التعاقد معها وتوفير الوقود واحتياجات سيارات الإطفاء حيث سيتم إصدار “قرار رسمي” لهذه الغرفة وسيخصص رقم طوارئ خاص بعا لتسهيل عملية التبليغ من قبل المواطنين

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