مصرع «شاب» في انفجار لغم أرضي بدرنة

المتوسط :

لقى شاب مصرعه، أمس الاثنين، في انفجار لغم أرضي ” تشريكه ” و الذي خلفته الجماعات الإرهابية ورائها في منطقة العمارات وامبخ وحي السلام بمدينة درنة.

وأفاد مصدر في تصريح خاص للــ”المتوسط”، اليوم الثلاثاء، أن الشاب يدعى ” منتصر صالح الشيهني ” توفى أثناء نقل مياه الشرب من أحد الآبار الي منازل المواطنين في عمل تطوعي ،حيث كان اللغم موضوع بين خزانات المياه.

جدير بالذكر أن المدينة تشهد انتشار لعدد من مخلقات الحرب التي زرعتها الجماعات الإرهابية في محاولة لمنع تقدم القوات المسلحه داخل المدينة.

