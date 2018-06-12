المسماري يكشف آخر التطورات العسكرية في درنة

قال العميد احمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي إن الاشتباكات مازالت مستمرة بشكل متقطع بين الجيش الوطني وما تبقى من العصابات الارهابية في بعض الازقة والشوارع وسط مدينة درنة .

وأضاف المسماري في تصريح نشرته فجر الثلاثاء صفحة الجيش الليبي على الفيسبوك ن القوات المسلحة تتقدم بشكل جيد بالرغم من اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية والتي كان آخرها مساء الاثنين وراح ضحيتها اثنين من جنودنا وجرح ثلاثة اخرين بحسب المسماري.

وأكد المسماري أن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي مصمم على القضاء التام على الإرهابيين ،معتبرا أن ذلك اصبح مسالة وقت فقط ووقت قصير جدا على حد تعبيره.

وقال المسماري إن السلع التمونية والوقود والادوية دخلت للاحياء المطهرة والتي تم تأمينها ،وغدا بأذن الله ستصل السيولة النقدية لبعض المصارف بالمدينة،محذرا المواطنين من الالغام والمفخخات وعدم التعامل مع الاشياء المشبوهة وتقييد الحركة حتى تفرغ الهندسة العسكرية من مسح المنطقة هندسيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية