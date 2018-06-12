إسبانيا تستقبل سفينة مهاجرين بعد رفض إيطاليا ومالطا رسوها

قررت إسبانيا استقبال سفينة مهاجرين تقل 629 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية بعد أن أقفلت إيطاليا ومالطا موانئهما بوجهها على الرغم من النداءات الدولية للسماح برسو السفينة.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية: “من واجبنا المساعدة في تجنب كارثة إنسانية وتقديم مرفأ آمن لهؤلاء الأشخاص”، موضحا أنه تم اختيار مرفأ فالنسيا لاستقبال سفينة المهاجرين.

وقبل الإعلان الصادر عن رئاسة الحكومة الإسبانية كانت سفينة اكواريوس، المستأجرة من منظمة “اس او اس متوسط”، تنتظر قبالة السواحل المالطية بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها متجاهلتين النداءات الدولية.

وتابع بيان الحكومة الإسبانية أن “رئيس الحكومة بدرو سانشيز أعطى توجيهاته بأن تحترم إسبانيا التزاماتها الدولية في ما يتعلق بالأزمة الإنسانية”، وأعلنت رئاسة الحكومة أن إسبانيا ستستقبل “سفينة اكواريوس وعلى متنها أكثر من 600 شخص تركوا ليواجهوا مصيرهم في البحر المتوسط”.

وتعرضت إيطاليا ومالطا لضغوط دولية الإثنين لمساعدة السفينة التي تقلّ 629 مهاجراً بينهم ست حوامل، و11 طفلا و123 قاصرا، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وهي المرة الأولى التي تغلق فيها إيطاليا مرافئها منذ وصول تحالف الرابطة وحركة خمس نجوم إلى الحكم.

ا ف ب

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