مجلس الأمن يجدد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

مدد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لسنة أخرى، بعد تقديم بريطانيا لمشروع قرار يقضي بذلك.

ويسمح القرار الصادر عن المجلس للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في عرض البحر، بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للمجلس.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 2016، القرار رقم 2292 بشأن التنفيذ “الصارم” لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والسماح بتفتيش السفن المتجهة إليها.

وفي مايو الماضي، طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه المجتمع الدولي بدعم طلب بلاده في مجلس الأمن الدولي لرفع حظر تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى بلاده، موضحا أن هذا الحظر أثر كثيرا على قدراتها في مواجهة الإرهاب.

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