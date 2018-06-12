بالأسماء | عشرة نواب يستذكرون الذكرى 48 لجلاء القوات الأمريكية عن البلاد

ليبيا – أصدر 10 من أعضاء مجلس النواب فى طبرق بياناً ، الاثنين ، بشأن الذكرى الـ48 لجلاء القواعد الامريكية عن البلاد الذي يصادف 11 يونيو من كل عام .

وقال النواب فى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، أن هذه القواعد كانت جاثمة على ارض البلاد وتنتقص من سيادتها ، و تهدد امنها ، و تستغل مقدراتها وتستبيح كرامتها .

وأضاف البيان : ” اليوم واذ نستذكر بكل عزة وفخر هذا العمل الوطني بامتياز والمشرف لكل من دعى له أو قام به أو ساهم في تحقيقه بل والمشرف للامة الليبية جمعاء بكامل تركيباتها فإننا ندعو كل الليبيين بكل اطيافهم السياسية إلى نبذ الخلاف والتخلي عن كل ما يدعو للفرقة و الشقاق ونحثهم على الالتفاف والتلاحم و اخذ العبرة من التاريخ المشرف الذي سطره الاباء والاجداد ” .

وجدد النواب التزامهم فى العمل على كل ما من شأنه المساهمة في حل الازمة السياسية الراهنة حلاً جذريا نهائياً يكون اساساً ديمقراطياً متيناً للتداول السلمي على السلطة ويمنع تكرار ما حدث عقب الاعلان عن نتائج انتخاب مجلس النواب من رفض لتلك النتائج من قبل السلطة التشريعية السابقة وما تلاه من تعاقب للازمات والتي اوصلت البلاد إلى ماهي فيه اليوم .

الموقعون :

1/ صالح عبد الكريم افحيمه

2/ جاب الله محمد الشيباني

3.على السعيدي القايدي

4/عمر سالم العربي

5/ فرج سالم الشلوي

6/د.علي خليفة الصول

7/مفتاح الكرتيحي

8/ جبريل اوحيدة الزوي

9 / عبدالمنعم بلكور

10 / عادل مولود محفوظ

المرصد – متابعات

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