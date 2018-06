المتوسط – سامر أبو وردة

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، إن الاشتباكات لازالت مستمرة، بشكل متقطع، بين قوات الجيش الوطني وما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط مدينة درنة.

وتابع “المسماري”، خلال تصريح له بخصوص الموقف العسكري في المدينة، مساء أمس الاثنين، قائلاً، “التقدم مستمر بشكل جيد، بالرغم من اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية، آخرها مساء اليوم وراح ضحيتها اثنين من جنودنا، وجرح 3 آخرين”.

ونقل المسماري، عن آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء عبد السلام الحاسي، تأكيده على أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح مسألة وقت فقط، ووقت قصير جداً، بحسب ما ذكر.

وبخصوص الأوضاع الإنسانية في المدينة، أكد المسماري، على إدخال السلع التموينية والوقود والأدوية للأحياء المحررة، والتي تم تأمينها ، لافتاً إلى أن السيولة النقدية ستصل، اليوم الثلاثاء، لبعض المصارف بالمدينة.

واختتم المسماري تصريحاته بتحذير المواطنين من انتشار الألغام والمفخخات، منبهاً إياهم إلى عدم التعامل مع الأجسام المشبوهة، وتقييد الحركة حتى تفرغ الهندسة العسكرية من مسح المنطقة هندسياً، في حال العثور على ألغام.

The post “المسماري”: السيولة في مصارف درنة اليوم واحذروا الألغام المزروعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية