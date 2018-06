المتوسط – سامر أبو وردة

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، في تصريح صحفي، عن عثور قوات الجيش الوطني على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم تنظيم “شورى مجاهدي درنة” التابع لتنظيم القاعدة، عطية سعيد الشاعري والملقب بـ “بُقيوة” في منطقة شيحا، أثناء مداهمة المنزل، بعد تطهير جناحي المنطقة، الشرقي والغربي.

وكانت “المتوسط” قد نشرت، أمس الاثنين، عبر موقعها الإليكتروني وصفحتيها الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، مقاطع فيديو لاقتحام قوات الجيش الوطني لمنزل “الشاعري”، يُظهر العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات مخبأة بطابق أسفل المنزل، والواقع في منطقة مكتظة بالسكان، الأمر الذي يعد شروعاً في ارتكاب جريمة حرب.

The post “المسماري”: ضبط أسلحة قطرية بمنزل “بُقيوة” زعيم “شورى مجاهدي درنة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية