ضبط 3 إرهابيين فارين من درنة مختبئين في بنغازي

سامر أبو وردة

حذر المكتب الإعلامي لجهاز المباحث العامة بنغازي مواطني المدينة من التستر أو إيواء الأشخاص الفارين من مدينة درنة، الآتين للاختباء في بنغازي، مطالباً إياهم بالإبلاغ الفوري عنهم.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه قد وردت معلومات تفيد بدخول عائلة نازحة من مدينة درنة إلى مدينة بنغازي، يوم أمس الأول، وعليه سارعت مجموعة التحريات بجمع أكبر قدر من المعلومات حول هذه العائلة، وتبين أنهم لم يخرجوا من الشقة ولم يغادروها منذ وصولهم، وبعد التحري عن الاسم، اتضّح أنهم منتمون إلى الجماعات الإرهابية الفاره من درنة، ومطلوبون للجهات الأمنية.

حيث قام مدير جهاز المباحث العامة بنغازي، بإصدار تعليماته بمداهمة الشقة والقبض عليهم، فقامت مجموعة القبض و التحريات بالانتقال إلى المنطقة و مداهمة الشقة و القبض على 3 أشخاص، أحدهم مصاب في الوجه، جراء مشاركته في عدة معارك ضد قوات الجيش الوطني، وجاري استكمال التحقيقات معهم لمعرفة كيفية خروجهم.

