الجيش الليبي يعلن سبب تأخر إنهاء معركة درنة

البيضاء — سبوتنيك. وأكد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: أنه “لازالت الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع بين الجيش الوطني وما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط مدينة درنة”، مشيرا إلى أن “التقدم مستمر بشكل جيد بالرغم من اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية آخرها مساء أمس الاثنين وراح ضحيتها اثنين من جنودنا وجرح ثلاثة آخرون”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية أن:

آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي أكد على أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح مسالة وقت فقط ووقت قصير جدا.

وأوضح أن “الحاسي أكد على إدخال السلع التمونية والوقود والأدوية للإحياء المطهرة والتي تم تأمينها، وغدا بأذن الله ستصل السيولة النقدية لبعض المصارف في مدينة درنة”.

وأشار البيان إلى أن “آمر غرفة عمليات الكرامة حذر المواطنين من الألغام والمفخخات وعدم التعامل مع الأشياء المشبوهة وتقييد الحركة حتى تفرغ الهندسة العسكرية من مسح المنطقة هندسيا”.

وأعلن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، يوم 4 يونيو/حزيران، عن انطلاق المرحلة العسكرية الثانية، للسيطرة على درنة من قبضة مجلس شورى مجاهدي درنة.