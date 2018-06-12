انفجار سيارتين مفخختين في شيحا الشرقية بدرنة

أفاد مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بحدوث انفجار سيارتين مفخختين في منطقة شيحا الشرقية في درنة، مؤكداً أن فرق الهلال الأحمر هرعت إلى مكان الانفجار لانتشال الجثث وإسعاف المصابين.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت مؤخراً سيطرة قوات الجيش على منطقة شيحا الشرقية بمدينة درنة مبينة، وفتحت ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات حيث خرجت الأسر باتجاه الساحل الشرقي بعد فتح ممر آمن من جهة ذيل الوادي مرورا بجزيرة دوران الميناء ثم طريق الساعة ومنها إلى حي البكوش.

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