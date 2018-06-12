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الفيتوري يؤكد عودة الاتصالات إلى طبرق وضواحيها

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

صرح مدير فرع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة بالمنطقة الشرقية عبدالسلام الفيتوري لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” أن الاتصالات في منطقة طبرق عادت بشكل مؤقت إلى لبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية الى أن تنتهي شركة هاتف ليبيا من توصيل كابل الفايبر الذي تعرض للقطع.  

ويذكر أن قطعا حدث مساء السابع من يونيو الجاري في كابل الالياف البصرية الرابط بين التميمي ودرنة نتج عنه توقف الاتصالات والانترنت عن مدنية طبرق وضواحيها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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