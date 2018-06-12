قوة حماية سرت تنفي دخول "سرايا بنغازي" إلى المدينة

نفت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لرئاسة أركان المجلس الرئاسي، دخول “سرايا الدفاع عن بنغازي” إلى المدينة.

وقالت قوة حماية سرت في بيان فجر الثلاثاء”، “تفنيداً للشائعات التي تروج لها بعض الصفحات المغرضة ننفي دخول السرايا إلى سرت”.

وأوضحت القوة أنه كان لها موقف واضح وما زالت عليه وهو أنها لن تسمح بدخول أي قوة غير منضوية تحت رئاسة غرفة القوة وغير مكلفة بتأمين المدينة مهما كان توجهها.

وأكدت قوة حماية وتأمين سرت أنها لن تسمح بجعل المدينة مسرحا لتصفية الحسابات والنزاعات وأنها ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة، بحسب البيان.

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