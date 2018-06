“الحبري”: الأموال المودعة في مركزي بنغازي تلفت بفعل “المجاري”

المتوسط – سامر أبو وردة

روى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، أن فرع المصرف المركزي في مدينة بنغازي كان قد تعرض لمشكلة من جراء وقوعه في دائرة اشتباك مسلح، تسبب في دخول مياه الصرف الصحي إلى الخزائن، الأمر الذي تسبب في إتلاف الأموال.

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال بخصوص عدم قيام المصرف المركزي بنشر بيان حول ميزانيته العامة وقيمة الأرباح والخسائر خلال السنوات الماضية، خلال لقاء تليفزيوني كانت قد رصدته “المتوسط”، مضيفاً أن الانقسام هو ما أدى إلى ذلك.

