هذا ما دار في لقاء بن شتوان مع شلمبر جير ـ ليبيا

قال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” إن اللقاء الذي جمعه صباح أمس الاثنين في مكتبه بمدير عام شركة شلمبر جير – ليبيا رضا الكبير صحبة المنشاوي عبدالكافي مدير مكتب شلمبر جير بنغازي، جاء ضمن لقاءات المتابعة الدائمة لأعمال التعاون المشترك بين شركتي الخليج العربي للنفط وشلمبر جير.

وذكر بن شتوان أن اللقاء تناول متابعة الأعمال المشتركة ومدى نجاحها كما تناول التقنيات الحديثة والتدريب الداخلي والخارجي في مجال الهندسة النفطية والسوفت وير، اضافة الى التطرق لمناقشة اقامة ورش عمل والى خطة الخليج في الربعين الثالث والرابع للعام الحالي في زيادة الانتاج والخدمة.

وقال بن شتوان إن شلمبر جير شركة عالمية تدير نشاطها من مقرها الرئيسي في هيوستن، ولها نشاط كبير في ليبيا ولها دور في زيادة الانتاج وفي وضع ابار كانت مغلقة على الانتاج، وهي اول شركة اجنبية عادت الى ليبيا منذ عامين.

وأعرب بن شتوان عن ارتياحه لمستوى التعاون البناء مع شلمبر جير العالمية وما ابدته ادارة شلمبر جير من رضا عن اداء الخليج العربي للنفط والتي يعتبرونها من اول الشركات التي قدمت اقتراحات في العام الماضي وهذا العام وتم تنفيذها.

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