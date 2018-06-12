تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للقابضة للاتصالات

أعلنت هيئة المراقبة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عن دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى عقد الاجتماع العادي يوم الأربعاء السابع والعشرين من يونيو الجاري وغير العادي يوم الخميس الثامن والعشرين من يونيو الجاري بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة ببنغازي على تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ونص الاعلان على ان الاجتماع العادي سيشمل مناقشة البنود التالية:

1 استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة وهيئة الرقابة ومراجعة الحسابات الخارجية.

2 المصادقة على القوائم المالية في الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.

3 اختيار مجلس الادارة ورئيس واعضاء هيئة المراقبة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد مقابل أتعابه.

4 النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الادارة الخاصة بشؤون مجلس الادارة وهيئة المراقبة.

ونص الاعلان على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

ونوه الاعلان إلى انه ان لم يكتمل النصاب القانوني المقرر لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماعين في يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يونيو الجاري في نفس الساعة وبنفس المكان.

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