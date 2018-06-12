الاحتفال بليلة القدر في مدينة زوارة

احيا أهالي مدينة زواره ليلة القدر ليلة “السابع والعشرين” من شهر رمضان المبارك بالمسجد العتيق بالمدينة حيث أقيم بهذه المناسبة حفل حضره جمع من أهالي المدينة ومكتب الأوقاف وعضو للمجلس البلدي ورئيس مجلس الحكماء والأعيان بزواره.

بدأ البرنامج العام بآيات بينات من الذكر الحكيم ثم توالت الكلمات من قبل الجهة المشرفة على هذا الحفل حيث ألقى كل من سعيد جرافة مدير مكتب أوقاف زواره كلمة بهذه المناسبة، نوه فيها لأهمية ليلة القدر والاحتفاء بها.

كما القى زايد بقوش كلمة جمعية عبدالرجمن الويلولى للدراسات الاباضية أسهب في الحديث فيها على أهمية وعظمة ليلة القدر، وان هذا الحضور وهذا الجمع الذي حضر جاء ليحتفل بليلة فضلها الله سبحانه وتعالى عن ألف شهر، وقال “من هنا نوجه رسالة أن الإسلام دين يسر لا عسر، إن الإسلام دين المحبة ودين التسامح، لذلك يجب علينا أن نوحد أنفسنا نحن أمة الإسلام.

وألقى الدكتور ابوبكر التلوع كلمة مجلس حكماء واعيان زواره، فشكر كل من كان وراء هذا الحفل البسيط في إمكانياته والكبير في معناه ومضمونه.

وقدم الشكر والعرفان للخطباء الذين تم تكريمهم في هذه الليلة عرفانا لما قدموه طيلة فترة تواجدهم على المنابر.

واختتمت الكلمات بكلمة للشيخ عبدالعزيز القروى مدير جمعية زواره الخيرية حيث شدد في كلمته على أهمية الاحتفال بالمناسبة الدينية مثل ليلة القدر، وقال نلتقي اليوم ليس لبدعة وإنما للاحتفاء بيوم وليلة عظيمة جعلها الله خير من ألف شهر وهي ليلة القدر.

وأضاف نحتفل لنذكر أنفسنا بعظمة هذه الليلة التي انزل الله تعالى فيها القران الكريم.

وقال أيضا نلتقي لنكرم خطباء افنوا عمرهم وهم في منابر هذه المدينة الطيبة ليساهموا في ترسيخ قيم الدين الإسلامي السمحاء بعيد عن التطرف والغلو الذي شوه الإسلام.

وقال هذا التكريم منا لهؤلاء هو عرفانا لما قدموه طيلة فترة عملهم ولنقول لهم بارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية.

بعدها تم تكريم هؤلاء الخطباء وهم على التوالي الشيخ رمضان ظريف بن ساسى، والشيخ حاجى رمضان فطيس، والشيخ عبدالله أبوسهمين، والشيخ زيدان مهدى، والشيخ علي محمد الغالي، الشيخ سعود سليمان الحاجى، حيث قدمت لهم جميعا نسخة من كتاب الله وشهادة تقدير وقيمة مالية لكل خطيب تم تكريمه.

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