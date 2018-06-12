فريق من مستشفى سوسة يقيم مستشفى ميداني لمصابي الجيش بدرنة

أعلن مستشفي سوسة القروي اليوم عن تكليفه لفريق طبي على رأسه مدير عام المستشفى الدكتور عبدالسلام رجب، وفني تخدير ومسعفين وممرضين .

وأصدر المستشفى بيانا ابلغ فيه وحدات القوات المسلحة المشاركة في تحرير مدينة درنة خاصة في محور الساحل، بأنه قد تم تجهيز “مستشفى ميداني” في حي السيدة خديجة “بالمدخل الغربي” لمدينة درنة ما يعرف “بحي لميس” وهو تابع لمستشفى سوسة ويتواجد به طاقم من الأطباء والممرضين .

يذكر أن المستشفى الميداني قد بدأ رسميآ في إستقبال الحالات الطارئة من مصابي الجيش وذلك لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم قبيل إسعافهم لأقرب مستشفى بمدينتي شحات أو البيضاء.

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