" الخليج العربي للنفط" تقدم 400 ألف دينار لحل مشكلة المياه بطبرق

قامت شركة الخليج العربي للنفط بتقديم دعم مالي لبلدية طبرق للمساهمة في صيانة محطة ” RO ” المتخصصة في تحلية المياه ببلدية طبرق.

وأكدت إدارة الإعلام ببلدية طبرق لبوابة أفريقيا الإخبارية أن عضو لجنة الإدارة في الشركة فضل احتيتة، قام بتسليم عميد بلدية طبرق الناجي مازق، صكا ماليا بمبلغ 400 الف دينار لبلدية طبرق لتساهم في صيانة محطة التناضح العكسي Ro لتحلية المياه والتي تقدر إنتاجيتها ب 5000 متر مكعب يوميا .

وأشارت الإدارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تساهم في تسهيل الإجراءات التي تساعد في حل مشكلة المياه ببلدية طبرق ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تعمل المؤسسة من خلاله على تنفيذ ودعم مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين.

يذكر أن تسليم مساهمة شركة الخليج تم بحضور اعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير عمليات ميناء الحريقة النفطي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير شركة المياه والصرف الصحي وعدد من الحكماء والمجتمع المدني بالبلدية.

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